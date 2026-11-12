Eishockey-Nationalspieler Wagner fällt mehrere Wochen aus

Der Defensivspezialist von Red Bull München hat sich beim DEB-Cup verletzt und steht seinem Team für längere Zeit nicht zur Verfügung.

München

Der EHC Red Bull München muss in der Deutschen Eishockey-Liga für längere Zeit auf Nationalspieler Fabio Wagner verzichten. Der 31-Jährige hat sich am vergangenen Sonntag im Länderspiel mit der DEB-Auswahl gegen die Slowakei (4:3) eine Unterkörperverletzung zugezogen und wird für mehrere Wochen fehlen, wie der viermalige deutsche Meister mitteilte.

Wagner war im Sommer 2025 vom ERC Ingolstadt zu den Münchnern gewechselt, für die der Defensivspezialist in der Vorsaison 56 DEL-Spiele absolvierte. Dabei kam er auf 14 Scorerpunkte (4 Tore/10 Assists). Neben Wagner fehlen den Münchnern derzeit auch die ebenfalls verletzten Mathias Niederberger, Rio Kaiser, Chris DeSousa und Dominik Kahun.