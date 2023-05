Eishockey-Meister München verpflichtet drei Nationalspieler

Der deutsche Eishockey-Meister EHC Red Bull München hat drei erfahrene Nationalspieler verpflichtet. Wie der EHC am Donnerstag mitteilte, wechseln Dominik Bittner, Markus Eisenschmid und Nicolas Krämmer nach München. Für das Trio ist es eine Rückkehr in die bayerische Heimat. Verteidiger Bittner kommt von den Grizzlys Wolfsburg, die Stürmer Eisenschmid und Krämmer zieht es von den Adlern Mannheim zum viermaligen Meister in der Deutschen Eishockey Liga.

04. Mai 2023 - 10:44 Uhr | dpa

Ein Puck fliegt in ein leeres Eishockey-Tor. © Uwe Anspach/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Symbolbild