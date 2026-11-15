Mit einem souveränen Sechs-Punkte-Wochenende gegen Augsburg und Aufsteiger Krefeld meldet sich der EHC Red Bull München eindrucksvoll aus der DEL-Pause zurück, während ein das Comeback von Dominik Kahun näher rückt.

Yasin Ehliz (l.) beglückwünscht Markus Eisenschmid zu seinem Treffer zum 1:0 gegen Krefeld, später lässt es der Torschütze noch ein weiteres Mal im Netz klingen.

Ein Doppelpack von Markus Eisenschmid, die nächsten Scorerpunkte für Comebacker Philipp Krening und insgesamt ein rundum gelungenes Wochenende: Der EHC Red Bull München hat nach der Pause für den Deutschland Cup einen DEL-Wiederbeginn nach Wunsch hingelegt und nach dem Derby in Augsburg am Freitag (5:4) auch das Heimspiel gegen die Krefeld Pinguine gewonnen. Beim klaren 4:0 gegen den Aufsteiger trat nicht nur Eisenschmid besonders in Erscheinung, sondern erneut auch der Rückkehrer, der nach zwei Treffern beim schwäbischen Rivalen am Sonntag mit zwei Vorlagen glänzte.

Mit einem seiner krachenden Direktschüsse brachte Eisenschmid (15.) im Powerplay den EHC in Führung, danach vollendete der 31-Jährige eine sehenswerte Kombination über Maxi Daubner und Krening (31.) zu seinem vierten Saisontor. Wenige Minuten später erzielte Tobias Rieder (35.) den zweiten Überzahltreffer des Tages und als Jeremy McKenna ein blitzgescheites Krening-Zuspiel zum 4:0 (37.) einschob, war das Spiel entschieden. Da half es auch nicht, dass die Pinguine nach dem dritten Gegentor einen Goaliewechsel von Juha Jatkola zu Felix Bick vornahmen.

EHC siegt souverän, Pokka aber mit Fünf-Minuten-Strafe

Unschön allerdings, dass EHC-Verteidiger Ville Pokka nach einer harten Aktion gegen Krefelds Luca Hauf wegen eines Checks gegen den Kopf eine Fünf-Minuten-Strafe erhielt. Erstmals aber in dieser Saison holte der EHC drei Siege in Folge, hat nun fünf der letzten sechs Spiele gewonnen und festigte seinen Platz unter den Top vier der Liga. Außerdem durfte sich Torhüter Antoine Bibeau über den ersten Shutout der Saison freuen – und es steht das nächste Comeback in Aussicht. Dominik Kahun könnte unter Umständen am kommenden Wochenende gegen Köln und in Ingolstadt wieder dabei sein.

Dürfte mit dem 4:0 gegen Krefeld zufrieden sein: Lucas Thaler (vorne), der vor allem die zu vielen Gegentorebemängelt hatte. © Marco Leipold

Der Auftritt gegen die jedoch weitgehend zu harmlosen Gäste war nicht nur wegen der Souveränität ein Fortschritt, er erfüllte auch die Forderung von Stürmer Lucas Thaler. "Wir bekommen noch zu viele Gegentore. Es muss auch mal reichen, wenn man zwei Tore schießt. Wir müssen hinten kompakter stehen", hatte der Österreicher bei Magentasport gesagt, aber generell Zuversicht geäußert: "Es ist noch nicht da, wo man es haben will, aber es geht in die richtige Richtung."

Diesen Eindruck teilte angesichts der positiven Tendenz auch Eisenschmid nach der Partie. "Wir haben nicht immer perfekt gespielt, aber die Ergebnisse stimmen", sagte der Allgäuer und urteilte über die Leistung gegen Krefeld: "Wir haben als Kollektiv gearbeitet, dann fällt es bisschen leichter. Es war alles in allem wirklich ein gutes Spiel."