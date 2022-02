EHC unterliegt Straubing mit 0:2

Red Bull München hat gegen die Straubing Tigers mit 0:2 (0:2|0:0|0:0) verloren. Die Münchner waren im zweiten Drittel überlegen, ließen die Chancen aber ungenutzt.

Der EHC verliert vor 1.383 Zuschauern im Olympia-Eisstadion. Maximilian Kastner: "Im zweiten Drittel waren wir sehr stark, aber es steht 0:2. Am Freitag haben wir die nächste Chance auf drei Punkte."

Schon nach 20 Minuten stand es 0:2 für Straubing

Die Red Bulls starteten schwungvoll und hatten die erste Topchance der Partie. Doch schon nach 20 Minuten stand es 0:2 für Straubing (Ian Scheid und Sandro Schönberger). Im Mittelabschnitt erhöhten die Red Bulls das Tempo. Die Gäste gerieten unter Druck, kamen aber immer wieder mit gefährlichen Entlastungsangriffen.

Im Schlussdrittel suchten die Münchner die Lücke in der Tigers-Defensive. Die Gäste verteidigten stark und hatten in Überzahl den dritten Treffer auf dem Schläger, doch Andreas Eder (48.) und Jason Akeson (49.) knallten den Puck an den Pfosten. Trainer Don Jackson schickten einen sechsten Feldspieler, doch kein weiterer Treffer wollte gelingen.