Der EHC Red Bull München startet mit einem spannenden Duell gegen die Kölner Haie in die neue DEL-Saison. Dem Heimauftakt gegen Bremerhaven folgt ein Derby-Dreierpack.

Es wurde geschraubt, gebohrt und gehämmert am Kader des EHC Red Bull München. Baumeister Christian Winkler hat sich bei den Renovierungsarbeiten ordentlich ins Zeug gelegt und ab dem 12. September darf der EHC-Sportchef verfolgen, wie Neu-Trainer Oliver David als Innenraumgestalter die Einzelteile für den Ernstfall in Schuss gebracht hat. Dann steigt bei den Kölner Haien der DEL-Saisonauftakt für den EHC. Es wird, davon darf man ausgehen, gleich eine knackige Prüfung beim Vorjahresfinalisten. Auch wenn die Kölner – anders als der Eishockeyclub – noch nicht alle Bausteine beisammen haben, die Mannschaft von Trainerfuchs Kari Jalonen ist als Konkurrent um einen Platz im ersten Tabellendrittel anzusehen.

Drei Derbys in den ersten fünf Spielen

Auf die Rückreise vom Rhein folgt zwei Tage später der erste Auftritt im SAP Garden – und auch der wird kein Spaziergang, denn die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven kommen (14 Uhr). Es wird das erste Wiedersehen mit den Ex-EHClern Nico Krämmer und Will Riedell, die nun an der Nordseeküste aktiv sind. Die Fans der Eishackler dürften sich aber besonders auf das freuen, was danach ansteht. Die Duelle gegen Augsburg, die Straubing und den Ingolstadt bilden kurz nach Saisonstart einen Derby-Dreierpack. Den AEV empfängt der EHC auf eigenem Eis (19. September, 19.30 Uhr), dann folgen der Besuch am Pulverturm (21. September, 16.30 Uhr) und jener bei den Donaustädtern (25. September, 19.30 Uhr).

Die ersten Begegnungen mit dem Aufsteiger Dresdner Eislöwen und dem Titelverteidiger Eisbären Berlin stehen bei einem Heimspiel-Triple des EHC im Oktober an. Am 19. Oktober (19 Uhr) ist der Zweitligameister aus Sachsen erstmals in seiner Klubgeschichte im SAP Garden zu Gast, vier Tage später (19.30 Uhr) kommt der amtierende Meister vorbei, bevor die Schwenninger Wild Wings diese Spielwoche am 26. Oktober (16.30 Uhr) abschließen.

Zum Hauptrunden-Ende beim Meister

Wie in der Vorsaison stehen 52 Spiele in der Hauptrunde an, das letzte davon hat der EHC am 15. März in Berlin. Zwei Tage später beginnen die Playoffs, die maximal bis zum 7. Mai andauern. Im Februar wird aufgrund der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina nur zweimal gespielt. Kader-Baumeister Winkler findet: "Die Fans dürfen sich auf viele attraktive Spiele freuen – mit Highlights schon früh in der Saison. Das erste Heimderby gegen Augsburg lässt ja nicht lange auf sich warten."

Und aus seiner Sicht passen die Einzelteile bis dahin hoffentlich so gut zusammen, wie er es sich vorstellt.