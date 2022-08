EHC Red Bull München will sich zu Europas Champions krönen

Der EHC Red Bull München will in dieser Saison endlich den Titel in der Champions League gewinnen. "In der Saison 2018/19 haben wir den Titelgewinn nur knapp verpasst. Auch in diesem Jahr waren wir nah dran, das hat uns enormes Selbstvertrauen gegeben. Diesmal wollen wir den Pokal nach Hause holen", verkündete Trainer Don Jackson am Mittwoch. Kapitän Patrick Hager betonte: "Wir haben den Anspruch, bis zum Schluss dabei zu sein und das letzte Spiel zu gewinnen."

24. August 2022 - 21:16 Uhr | dpa