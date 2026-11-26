Der EHC Red Bull München wird auf dem Transfermarkt aktiv. Aus Russland kommt ein US-Stürmer.

München

Der EHC Red Bull München hat einen neuen Stürmer verpflichtet. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga mitteilte, kommt Gage Quinney (31) von HK Sotschi aus Russland. Die meiste Zeit seiner Karriere verbrachte er aber in der American Hockey League. In München wird der Angreifer mit der Nummer 72 auflaufen. Mit der Verpflichtung von Quinney besetzen die Bayern ihre zehnte Ausländerlizenz in der laufenden Saison.