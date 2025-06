EHC Red Bull München verpflichtet Kanadier Heatherington

Sportdirektor Winkler betitelt den Neuzugang als "als neuen Sheriff im Olympiapark". Dort soll Heatherington die Defensive des EHC stabilisieren und gleichzeitig den Konkurrenzkampf erhöhen.

München

Der EHC Red Bull München hat für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga Verteidiger Dillon Heatherington verpflichtet. Der 30 Jahre alte Kanadier gilt als physisch stark und kommt mit der Erfahrung von 24 Spielen in der US-amerikanischen NHL in die bayerische Landeshauptstadt, wie der Club bestätigte.

Unter anderem spielte Heatherington für die Dallas Stars und die Ottawa Senators. Den Großteil seiner Einsätze absolvierte er jedoch in der zweitklassigen AHL. Zuletzt trug er das Trikot der San Diego Gulls.

"Mit ihm haben wir einen neuen "Sheriff" im Olympiapark. Damit sind wir auf allen Positionen sehr gut besetzt und haben die nötige Tiefe, um den Konkurrenzkampf von den Importspielern bis zu den U23-Spielern optimal zu befeuern", sagte Sportdirektor Christian Winkler. Der Neuzugang erhält die zehnte Ausländerlizenz, pro DEL-Spiel dürfen neun ausländische Spieler zum Einsatz kommen.