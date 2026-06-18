EHC Red Bull München verpflichtet Defensiv-Routinier

Der neue Verteidiger des EHC Red Bull München bringt viel Erfahrung mit. In der bayerischen Landeshauptstadt trifft er auf zwei frühere Weggefährten.

München

Der EHC Red Bull München hat für die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga einen erfahrenen Verteidiger verpflichtet. Der 31 Jahre alte Kanadier Trevor Carrick kommt aus derAmerican Hockey League (AHL) von den Charlotte Checkers in die bayerische Landeshauptstadt.

Rekordspieler in Charlotte

Bei den Charlotte Checkers ist Carrick ein wichtiger Spieler der Historie. Mit 414 Einsätzen hält er den Vereinsrekord für die meisten Spiele, mit 178 Vorlagen ist er zudem bester Assistgeber der Clubgeschichte. Neben seiner langjährigen AHL-Karriere absolvierte er auch mehrere NHL-Spiele für die Carolina Hurricanes und die San Jose Sharks. Mit Kanada gewann er im Jahr 2016 zudem den traditionsreichen Spengler Cup.

"Trevor ist ein Verteidiger, der unserer Defensive sofort weitere Stabilität und Qualität geben wird. Er bringt enorm viel Erfahrung mit, übernimmt Verantwortung und spielt mit einer Intensität, die man als Gegner nur schwer kontrollieren kann", sagte Trainer Oliver David. "Gleichzeitig ist er ein Führungsspieler mit hoher Professionalität und dem Charakter, den wir in unserer Mannschaft haben wollen."

Alte Bekannte im Münchner Kader

Für Carrick wird München die erste Station außerhalb Nordamerikas. Im Kader der Red Bulls trifft der Kanadier jedoch auf zwei ehemalige Weggefährten. Mit Dominik Kahun und Ryan Murphy spielte er bereits zusammen.

"Trevor bringt genau die Eigenschaften mit, nach denen wir für unsere Defensive gesucht haben. Er verfügt über enorme Erfahrung auf hohem Niveau, übernimmt Verantwortung und hat über viele Jahre konstant Leistung gezeigt", sagte Sportdirektor Neville Rautert. "Neben seinen sportlichen Qualitäten zeichnet ihn seine Führungsstärke aus. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Persönlichkeit und seiner Spielweise sehr gut zu unserer Mannschaft passt."