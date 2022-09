EHC Red Bull München: Heimauftakt in Europas Königsklasse

Mit zwei Siegen könnte Don Jacksons Team die CHL-Playoffs fixieren.

München - Die Gruppe C, sie gilt als die Todesgruppe der angelaufenen Saison der Champions Hockey League. Der EHC Red Bull ist allerdings perfekt gestartet: Bei dem Schweizer Überraschungsteam Rapperswil-Jona Lakers und beim slowakischen Meister Slovan Bratislava sackte Don Jacksons Team sechs Punkte ein.

Nun kommt es zu den Rückspielen im Olympia-Eisstadion: Am Donnerstag, 19 Uhr, sind die Lakers um Stürmer-Star Roman Cervenka zu Gast, am Samstag, 17 Uhr, kommt Bratislava. Beide Rivalen kommen mit dem Messer zwischen den Zähnen: Sie gingen zuletzt auch gegen den Vierten in der Gruppe, den finnischen Meister Tappara Tampere, leer aus.

Jacksons Team kann also vor den Spielen im Oktober gegen den vermeintlich stärksten Kontrahenten Tappara nun schon gewaltige Schritte Richtung Playoffs nehmen. Dann hingegen unter Zugzwang zu stehen - keine Vorstellung, die für Frohmut sorgt.

Zum Heimauftakt fallen dem EHC verletzungsbedingt drei Stürmer: Trevor Parkes, Julian Lutz und Filip Varejcka.