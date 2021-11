EHC Red Bull München gewinnt DEL-Derby gegen Augsburg

Der EHC Red Bull München hat den vierten Sieg in Folge eingeheimst und geht mit Selbstbewusstsein ins Champions-League-Achtelfinale.

München - Der EHC Red Bull München hat das Bayern-Derby in der Deutschen Eishockey Liga gegen die Augsburger Panther gewonnen. Der Mitfavorit siegte am Sonntag mit 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) und holte sich vor dem Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale am Mittwoch gegen den Schweizer Club Freiburg weiteres Selbstbewusstsein.

Vierter Liga-Erfolg in Serie

Justin Schütz (8. Minute), Yasin Ehliz (37.), Benjamin Smith (44.) und Trevor Parkes 90 Sekunden später waren beim vierten Liga-Erfolg in Serie vor 3.278 Zuschauern erfolgreich.