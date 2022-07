EHC Red Bull München eröffnet Saison bei den Kölner Haien

Vizemeister EHC Red Bull München eröffnet die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga mit einem Auswärtsspiel bei den Kölner Haien. Dies geht aus dem Spielplan hervor, den die DEL am Freitag veröffentlichte. Das Auftaktspiel findet demnach am 15. September (19.30 Uhr) in Köln statt.

01. Juli 2022 - 10:00 Uhr | dpa

Eishackler der traurigen Gestalt: der EHC Red Bull München um Frederik Tiffels, Maximilian Kastner und Trevor Parkes (v.l.) nach der Finalniederlage in eigener Halle gegen die Eisbären Berlin. © City-Press/ho