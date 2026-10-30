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EHC Red Bull München beklagt nächsten Verletzten

Die Ausfallliste beim EHC Red Bull München wird länger. Nun kommt ein junger Abwehrmann dazu.
dpa |
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Der EHC Red Bull München muss den nächsten Ausfall verkraften. (Archivbild)
Der EHC Red Bull München muss den nächsten Ausfall verkraften. (Archivbild) © Daniel Karmann/dpa
München

Der EHC Red Bull München muss lange auf Verteidiger Rio Kaiser verzichten. Der 20 Jahre alte Nachwuchsmann hat sich am vergangenen Sonntag bei seinem Förderlizenzeinsatz für den SC Riessersee gegen den Deggendorfer SC (2:9) eine Unterkörperverletzung zugezogen. Wie der EHC mitteilte, kann Kaiser frühestens Anfang kommenden Jahres wieder eingesetzt werden.

Neben Kaiser fehlen Münchens Trainer Oliver David schon Torhüter Mathias Niederberger (Unterkörper), der ebenfalls frühestens Anfang 2027 zurückerwartet wird, sowie die Stürmer Chris DeSousa (Oberkörper), Dominik Kahun (Unterkörper) und Philipp Krening (Unterkörper).

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