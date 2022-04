EHC Red Bull München: 4:2-Sieg gegen Düsseldorf

Red Bull München ist erfolgreich ins Playoff-Viertelfinale gegen die Düsseldorfer EG gestartet. Andrew O’Brien (2), Ben Smith und Zach Redmond sorgten mit ihren Treffern für einen 4:2-Sieg (1:1|1:1|2:0) und die Führung in der Best-of-Five-Serie.

München - Der EHC startet erfolgreich in die Playoffs gegen die Düsseldorfer EG. 1:0, 1:2 und am Ende 4:2 - den Spielverlauf hätte der EHC sicherlich lieber etwas einseitiger gehabt. Kurz vor Schluss gelang den Münchnern in Form von O´Brien der entscheidende Treffer, da die DEG mit Empty-Net spielte. Die Düsseldorfer gehen im 2. Drittel kurz in Führung. Die ist aber nicht von langer Dauer, da Smith 40 Sekunden später wieder ausgleicht.

Playoff-Viertelfinale: Der EHC siegt 4:2 gegen Düsseldorf

Luca Zitterbart, DEG: "Ich denke, wir haben sehr gut und hart gespielt. Wir haben unsere Checks zu Ende gefahren, unsere Scheiben vor das Tor gebracht. Am Schluss hatte München einfach ein bisschen mehr Energie. Wir haben mit 4 Verteidigern gespielt und in den Sturmreihen fehlen uns ein paar Spieler. Aber das macht nix. Am Dienstag geht es weiter und wir werden genauso hart kommen, wie davor."

Frederik Tiffels: "Es war ein harter Fight"

Frederik Tiffels, EHC Red Bull München: "Es war ein hartes Spiel, ein hartes Stück Arbeit. Düsseldorf hat meiner Meinung nach super gespielt. Ich glaube, wir haben viele Chancen verpasst in Überzahl. Das dürfen wir auf jeden Fall im nächsten Spiel besser machen. Es war ein harter Fight und wir sind froh, dass wir gewonnen haben."

Yasin Ehliz, EHC, war nicht glücklich mit dem Start seiner Mannschaft: "Wir haben schlecht angefangen. Düsseldorf war besser im Spiel, gleich von Anfang an. Da hatten wir teilweise in paar Probleme. Im 2. Drittel hatte ich dann das Gefühl, dass wir das Spiel übernommen haben. Dann haben wir das clever runtergespielt."