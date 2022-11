EHC Red Bull gegen Zug: Duell der Zukünfte

EHC RB München und EV Zug sind stark in der Nachwuchsförderung. Ziel: "Titel gewinnen."

München - Wenn der EHC Red Bull München am Dienstag (19.30 Uhr, Olympia-Eisstadion) auf den EV Zug trifft, dann ist das nicht nur ein Achtelfinale in der Champions Hockey League (CHL). Es ist, pathetisch gesagt, das Duell der Zukünfte.

Beide Klubs betreiben das umfassendste Nachwuchsprogramm ihrer Liga. Zug wurde dafür viermal in Folge ausgezeichnet. Nachwuchsarbeit ist nicht nur Zukunfts-, auch Zuschussgeschäft. Kein billiges Vergnügen. Doch auch dank dieser Anstrengungen sind die Klubs aus dem Schatten der Schwergewichte herausgetreten - oder haben zumindest schon gleichgezogen.

Wegen Russland-Krieg: Viele Manager erhofften sich Schnäppchen

Sie sind etabliert in der europäischen Spitze. Und: Sie haben sich unabhängiger gemacht vom Weltmarkt, den es auch im Eishockey gibt. Viele Manager der Deutschen Eishockey Liga hatten etwa für ihre Branche im Sommer mit günstigen Geschäften gerechnet. Russland hatte die Ukraine überfallen - da dachten sie, die vielen Legionäre in der (einst) starken russisch-geprägten KHL würden auf den zentraleuropäischen Markt kommen.

Das entpuppte sich als großer Trugschluss. Gerade einmal drei Akteure wechselten direkt in die DEL. 86 Spieler aus Nordamerika und Europa stellten die Moral den hochdotierten KHL-Verträgen hintan. Darunter der Ex-EHC-Spieler Brooks Macek, der zuletzt sogar Topscorer der Liga gewesen ist.

Der EHC setzt stark auf seinen eigenen Nachwuchs

Der EHC hat derweil seine zehn Importspieler-Plätze nicht mal ausgereizt. Besonders gut in Zeiten, in denen es mit den Ressourcen aus der Ferne so eine Sache ist: Er hat viele Deutsche in seinen Reihen. Elf Spieler im Kader haben den Feinschliff in der konzerneigenen Red-Bull-Akademie erhalten. Beim heutigen Gegner EV Zug mit seiner Hockey Academy (seit 2014) geht es in dieselbe Richtung.

"Titel gewinnen und zugleich junge Wilde aufs höchste Niveau zu bringen, ist möglich", sagt EVZ-Sportchef Reto Kläy. Man müsse daran glauben. Die Schweizer holten zuletzt zweimal in Folge die Meisterschaft.