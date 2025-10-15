Der EHC Red Bull München und Luis Schinko gehen nach nur wenigen Monaten wieder getrennte Wege, der Eishockeyclub vermeldet am Mittwoch die Vertragsauflösung mit dem Neuzugang.

Überraschung am Oberwiesenfeld! Nach nur wenigen Monaten und gerade einmal fünf von zehn möglichen Einsätzen in der Deutschen Eishockey-Liga verlässt Luis Schinko den EHC Red Bull München wieder. Der 25-Jährige hatte sich erst im Sommer dem Eishockeyclub angeschlossen, nachdem er vier Jahre bei den Grizzlys Wolfsburg gespielt hatte.

Die Verabschiedung durch den EHC wirkt auffällig kühl. "Der Club dankt Luis Schinko für seinen Einsatz und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute", heißt es in der offiziellen Mitteilung, die insgesamt auch sehr kurz ausfällt. Weder der Spieler, noch Trainer Oliver David oder Klubchef Christian Winkler kommen darin zu Wort.

Nur kurze Zeit nach dem verkündeten Abschied aus München meldete dann Ex-Klub Wolfsburg die Rückkehr Schinkos zu den Grizzlys in einem Instagram-Video – zunächst noch ohne den Spieler von vorne zu zeigen, aber mit den Worten: "Guess who's back" (deutsch: "Ratet mal, wer wieder da ist").

Der gebürtige Landshuter Schinko hatte bei seiner Verpflichtung gesagt, er sei sehr schnell "vom Konzept der Organisation überzeugt" gewesen, hier wolle er "den nächsten Schritt machen".

Die Pressemitteilung des EHC im Wortlaut

Der EHC Red Bull München und Stürmer Luis Schinko haben sich auf eine sofortige Auflösung des bestehenden Vertrages geeinigt. Schinko war vor Beginn der laufenden Saison 2025/26 von den Grizzlys Wolfsburg zu den Red Bulls gewechselt. Für München absolvierte der 24-Jährige fünf Spiele in der PENNY DEL und verbuchte dabei zwei Assists. Zuvor hatte Schinko 207 Partien für Wolfsburg bestritten. Der Club dankt Luis Schinko für seinen Einsatz und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.