EHC-Neuzugang DeSousa: Ein Bulle für die Bullen

Mit Chris DeSousa holt sich der EHC München einen Spieler aus Wolfsburg, der mit Power glänzt und sich durchsetzen kann.

München

München - Der FC Bayern ist mit der Taktik jahrzehntelang gut gefahren – und auch der EHC Red Bull nutzt sie: Die Stars der Konkurrenz holen. Schwächt den Gegner, macht dich selbst stärker.

Nach Torwart-Ass Mathias Niederberger von Meister Eisbären Berlin und Stürmer Andreas Eder vom Viertplatzierten Straubing Tigers hat der EHC nun den Torjäger vom Dritten Grizzlys Wolfsburg geholt: Chris DeSousa.

DeSousa kann "im Powerplay Akzente setzen"

28 Mal netzte der 31-jährige Kanadier in der vergangenen Saison ein – nur zwei Spieler in der Liga trafen häufiger. Dazu legte er 34 Tore auf, was zusammen 62 Scorerpunkte ergibt. In den direkten Duellen fiel er dem EHC als Ärgernis auf (sieben Punkte in sechs Partien).

Unter diesem Eindruck meint Sportchef Christian Winkler zu seinem Zugang: „Er bringt ein sehr gutes Gesamtpaket mit. Chris spielt in allen drei Zonen sehr hart und ist ein Scorer, der auch im Powerplay Akzente setzen kann.“ DeSousa ist bullig (1,75 m, 85 kg), heißblütig und durchsetzungsstark – zur Not auch mit der Faust. Ein Bulle für die Red Bulls.