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EHC: München-Stürmer fehlt mehrere Wochen

DeSousa ist der erfolgreichste Münchner Stürmer der vergangenen Jahre. Nun fällt der erfahrene Kanadier aber länger aus.
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München-Stürmer Chris DeSousa muss wegen einer Verletzung mehrere Wochen aussetzen. (Archivbild)
München-Stürmer Chris DeSousa muss wegen einer Verletzung mehrere Wochen aussetzen. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

Der EHC Red Bull München muss in den nächsten Wochen ohne Stürmer Chris DeSousa auskommen. Der 35 Jahre alte Torjäger erlitt zum Saisonstart gegen die Adler Mannheim eine Oberkörperverletzung; Details dazu wurden wie üblich im Eishockey nicht präzisiert. 

Laut Verein steht der Kanadier "mehrere Wochen" nicht zur Verfügung. DeSousa ist seit seinem Wechsel nach München im Sommer 2022 der erfolgreichste Torschütze im Verein.

Neben DeSousa fehlt den Red Bulls in der Deutschen Eishockey Liga auch weiterhin Philipp Krening wegen einer Unterkörperverletzung. Der 22-Jährige wird nach der Deutschland-Cup-Pause Mitte November zurückerwartet.

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