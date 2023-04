EHC München kann Eishockey-Meistertitel perfekt machen

Der EHC Red Bull München hat am Sonntag (14.00 Uhr) gegen den ERC Ingolstadt die Chance, Meister in der Deutschen Eishockey Liga zu werden.

Die Münchner führen in der Best-of-seven-Finalserie mit 3:1 Siegen. Sie sind damit nur noch einen Erfolg vom insgesamt vierten Titelgewinn in der DEL entfernt. Mit einem finalen Sieg in eigener Halle würde der Hauptrunden-Erste eine überragende Saison krönen.

Nachdem der EHC die ersten beiden Finalspiele in dem bayerischen Kräftemessen 2:1 und 7:1 für sich entscheiden konnte, verkürzten die Ingolstädter in der Serie mit einem 4:3-Comebacksieg. Am Freitagabend allerdings schlug der Titelfavorit mit einem 3:0 zurück. Eine Statistik spricht klar für München: In allen bisherigen Best-of-seven-Finalserien wurde am Ende auch die Mannschaft Meister, die das vierte Spiel gewonnen hatte.