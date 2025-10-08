EHC München holt kanadischen Goalie Bibeau

Der EHC will eigentlich Meister werden in der DEL. Nach acht Spielen aber ist der EHC schon deutlich abgeschlagen. Die zweitschlechteste Defensive der Liga bekommt nun einen weiteren Torhüter.

München

Der EHC Red Bull München hat einen vierten Torhüter für die aktuelle Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verpflichtet. Der schwach in das Jahr gestartete Ex-Meister holt Antoine Bibeau ins Team. Der Kanadier spielte zuletzt für den finnischen Verein KooKoo Kouvola und war davor vor allem in der zweitklassigen nordamerikanischen AHL aktiv. In der Eliteliga NHL kam der heute 31-Jährige insgesamt viermal zum Einsatz.

"Er bringt Ruhe, Konstanz und Führungsqualität auf einer Schlüsselposition mit", sagte Münchens Eishockey-Chef Christian Winkler laut Mitteilung. "Mit ihm ist unser Goalie-Quartett nun komplett – so, wie es eine DEL-Saison in Kombination mit Olympischen Spielen erfordert."

München mit zweitschlechtester Defensive in DEL

Neben Bibeau haben die Red Bulls noch Nationalspieler Mathias Niederberger sowie Matthias Bittner und Simon Wolf als Torhüter im Kader. Die ambitionierten Münchner haben aus acht Spielen nur neun Punkte geholt und rangieren auf einem enttäuschenden Platz elf. Mit 33 Gegentoren stellen sie die zweitschlechteste Defensive der Liga.