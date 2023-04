EHC München gewinnt zweites DEL-Finale gegen Ingolstadt deutlich

Bereits in den ersten Minuten des zweiten Playoff-Finalspiels zwischen Ingolstadt und München fielen vier Tore. Der Sieg für die Münchner zeichnete sich sehr schnell ab.

Der EHC Red Bull München setzte sich deutlich in Ingolstadt durch und holte sich den zweiten Sieg in der Finalserie.

Ingolstadt - Dem EHC Red Bull München fehlen nur noch zwei Siege zur ersten Meisterschaft in der Deutschen Eishockey Liga seit 2018. Der dreimalige deutsche Meister besiegte den ERC Ingolstadt im zweiten Spiel der Best-of-seven-Finalserie mit 7:1 (4:1, 2:0, 1:0). Schon am Freitag hatte München 2:1 gewonnen. Zwei Tage später war ein wilder Spielbeginn mit vier Toren in den ersten drei Minuten Grundstein für den Sieg.

Ben Smith (1. Minute), Filip Varejcka (2.), Maximilian Kastner (3.), Konrad Abeltshauser (10.), Austin Ortega (29.), Yasin Ehliz (37.) und Justin Schütz (53.) waren die Torschützen für München. Für Ingolstadt traf lediglich Maurice Edwards (1.). Das dritte Spiel der Serie findet am Dienstag (19.30 Uhr/Magentasport) wieder in München statt.