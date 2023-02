EHC München gewinnt gegen Düsseldorf: Applaudiert und Punkte entführt

Der EHC besiegt die DEG mit 2:1 beim Tausender des früheren Münchners Alexander Barta.

Von 2013 bis 2015 in München: DEG-Kapitän Alex Barta.

München - Die Dienstreise zur Düsseldorfer EG hatte am Sonntag zwei Zwecke. Zum einen war es für den EHC Red Bull München natürlich eine besondere Freude, Spalier zu stehen beim früheren Münchner Alexander Barta, als der für sein 1000. Spiel in der DEL geehrt wurde. Don Jackson, der Chef an der Bande der Eishackler vom Oberwiesenfeld, hatte diese Ehre zu Beginn der Saison. Da feierte der Amerikaner seinen Tausender als DEL-Coach.

Sechster Sieg in Folge für den EHC

Zum anderen war der EHC nicht nur gekommen, um zu applaudieren. Das letzte Auswärtsspiel der Hauptrunde bei einem starken Konkurrenten war auch eine gute Gelegenheit, weiter an der Playoff-Form zu feilen und den sechsten Sieg in Folge einzufahren. Die formstarke DEG kam besser rein als der EHC, Bernhard Ebner machte das 1:0 (10.).

Dann wurde München, das ohne die verletzten Zach Redmond, Ben Street und Chris DeSousa antrat, stärker. Jonathon Blum glich aus - 1:1 (17.). Es folgte ein aufregendes Duell mit Chancen auf beiden Seiten. Die entscheidende Aktion gelang Münchens Andreas Eder (57.), der einen Abpraller nach Schuss von Maximilian Daubner versenkte, 2:1 für den EHC - Sonntagsziele erreicht. Barta gratulierte dem Torschützen fair, obwohl der ihm die Jubiläumsparty versalzen hatte. Die DEG-Fans feierten ihn auch so.