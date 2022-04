EHC München feiert Kantersieg in Düsseldorf

Mit einem deutlichen Erfolg gegen die Düsseldorfer EG wahrt der EHC München seine Chance auf den zweiten Tabellenplatz.

Vor einem Monat noch in Abstiegsnot, jetzt kurz vor der Rückkehr in die Play-offs: Die Kölner Haie haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen versöhnlichen Abschluss einer lange verkorksten Saison vor Augen. Am vorletzten Spieltag der Hauptrunde siegte der achtmalige deutsche Meister beim Aufsteiger Bietigheim Steelers mit 9:1 (4:0, 3:1, 2:0) und behauptete den zehnten Tabellenplatz.

Verfolger Iserlohn Roosters setzte sich mit 5:2 (2:1, 1:1, 2:1) gegen die als Absteiger feststehenden Krefeld Pinguine durch. Auch die Augsburger Panther haben nach dem 2:3 (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen bei den Nürnberg Ice Tigers noch Chancen. Köln braucht im letzten Spiel am Sonntag gegen den ERC Ingolstadt noch einen Punkt für die erste Play-off-Teilnahme seit 2019. Anfang März hatte den Haien nach 14 Niederlagen in 15 Spielen noch der Sturz ans Tabellenende gedroht.

EHC München haut DEG halbes Dutzend rein

Seine Chance auf die direkte Viertelfinal-Qualifikation wahrte Ingolstadt durch ein 7:0 (4:0, 1:0, 2:0) gegen die Schwenninger Wild Wings. Die erste Play-off-Runde sicher haben Nürnberg und die Düsseldorfer EG trotz der 0:6 (0:2, 0:3, 0:1)-Pleite gegen den EHC München.

Die Münchner wahrten mit dem Auswärtssieg ihre Chance auf Platz zwei.

Noch liegt Vizemeister Grizzlys Wolfsburg nach dem 1:4 (0:1, 1:0, 0:3) bei den Adlern Mannheim vorne. Tabellenführer Eisbären Berlin, der als Hauptrundensieger feststeht, verlor 3:6 (0:3, 0:1, 3:2) bei den Straubing Tigers.

Stenogramm:

Düsseldorfer EG - EHC München 0:6 (0:2, 0:3, 0:1) - Tore: 0:1 Smith (04:58), 0:2 Schütz (18:05), 0:3 Redmond (24:13), 0:4 Redmond (32:30), 0:5 Tiffels (38:50), 0:6 Ortega (44:04). - Strafminuten: Düsseldorf 8 - München 12. - Zuschauer: 8.434