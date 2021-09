EHC München: Das Kini-Duell gegen Straubing

Erstes Derby mit Fans seit über 500 Tagen! Am Sonntag kommt mit den Straubing Tigers der ärgste Kontrahent ins Olympia-Eisstadion zum EHC Red Bull München.

München – Woran erkennt man die Derby-Zeit? An den markigen Aussagen. David Elsner von den Straubing Tigers ließ sich vor den Duellen mit dem ERC Ingolstadt und dem EHC Red Bull nicht lange bitten. Er *piep* auf den ERC, oder zumindest das, was dort passiert. Er werde seinem Ex-Verein "das Spiel zur Hölle machen".

Und weil er schon im Derby-Modus war, hatte er auch Richtung München eine Ansage parat: "Wenn man sie auskontert und schnell spielt, hast du viele Chancen, das Spiel zu gewinnen." Der Stürmer dürfte es wissen: Er warf, noch im Ingolstädter Trikot, im Frühjahr den EHC aus den Playoffs. Eben mit genau dieser Taktik. Am Sonntag, 16.30 Uhr, kommt es im Olympia-Eisstadion zum Aufeinandertreffen zwischen dem EHC und den Tigers.

Wer darf sich Kini von Bayern nennen?

Es ist für die Truppe vom Oberwiesenfeld das erste Derby mit Fans seit über 500 Tagen. "Derbys sind immer das Salz in der Suppe", sagt EHC-Verteidiger Konrad Abeltshauser. "Erst recht zur Wiesn-Zeit, auch wenn es dieses Jahr leider keine Wiesn gibt." Ein wenig zumindest ab Sonntag beim EHC, der für seine "Wiesn-Spieltage" ein Unterhaltungsprogramm im Stadion mit Schuhplattlern und Goaßlschnoizern zusammengestellt hat. In erster Linie aber geht es um die Punkte.

Und um die Frage: Wer ist denn nun der Kini von Bayern? Eine Frage, die schon allein deswegen diskutiert werden muss, weil bei den EHC-Fans Konrad Abeltshauser mit Spitznamen so heißt: Kini Koni. Bei den Ingolstädter Fans gibt es seit vorigem Wochenende "King Louis" - die Huldigung für den formstarken Stürmer Louis-Marc Aubry. Wer also hat das Anrecht, sich so zu nennen?

Der EHC München steht in der bayerischen Derby-Tabelle ganz oben

Fünf bayerische Klubs treten in der DEL an und die AZ hat die Derby-Tabelle der letzten fünf Jahre ausgerechnet. Ganz oben, mit weitem Abstand, steht der EHC. Da tut auch das Freitagabendduell zwischen Straubing und Ingolstadt (nach Redaktionsschluss) keinen Abbruch. Auch nicht, dass nur Hauptrundenspiele gewertet wurden. Die Tigers sind der erste Verfolger. Aber, das ist kurios: Im direkten Duell verpasst die Landeshauptstadt der Gäubodenmetropole meist eine Niederlage.

Im Vorjahr etwa gewannen Abeltshauser und Co. alle vier Duelle gegen Straubing. Dabei schenkten sie dem Gegner immer zumindest viermal ein. So war es auch in sieben der vorigen zehn Heimspiele. 16 der letzten 20 Spiele gingen an den EHC.

Straubing ist bereit für Klein gegen Groß

Don Jacksons Mannschaft ist auch in dieser Saison stark und führt nach drei Siege in drei Spielen die DEL an. Doch Straubing ist auch in guter Form und besiegte zum Auftakt gleich mal die Adler Mannheim, den großen Titelfavorit neben dem EHC. Die Niederbayern sind bereit für Klein gegen Groß. Neu-Tiger Elsner Derby-Knurren - ein Social-Media-Hit.

Auch Abeltshauser schickte in dieser Woche eine Videobotschaft in die Welt hinaus, die auf der Plattform TikTok rund 900.000 Views und 120.000 Likes und Glückwünsche erreicht hat. Er schoss darin einen präparierten Puck, rosa Staub trat in die Luft - der Kini kriegt eine Prinzessin.