EHC München behauptet Tabellenführung der DEL

Der EHC München schlägt Straubing in der Overtime und bleibt Tabellenerster. Dabei profitieren die von einer überraschenden Niederlage des engsten Verfolgers.

München - Der EHC München bleibt Spitzenreiter der DEL. Die Münchner gewannen am Freitagabend gegen die Straubing Tigers mit 3:2 nach Verlängerung. Dabei lief das Team von Coach Don Jackson zwei Mal einem Rückstand hinterher.

Zunächst brachte Zengerle die Gäste in der 4. Minute in Führung, die Parkes zehn Minuten später ausgleichen konnte (14.). In der 18. Minute brachte Tuomie die Tigers erneut in Führung und es war wieder Parkes, der den Ausgleich zum 2:2 für die Münchner erzielen konnte (30.).

Sieg in der Overtime - EHC bleibt Tabellenführer

Nachdem im Schlussdrittel kein weiterer Treffer fallen wollte, musste die Entscheidung in der Entscheidung her. Hier bewies die Kufencracks des EHC München die stärkeren Nerven und Ehliz netzte in der dritten Minute der Overtime zum 3:2-Siegtreffer für die Hausherren ein.

Durch diesen Sieg behauptet der EHC die Tabellenspitze, profitierte dabei aber von der überraschenden Niederlage von Verfolger ERC Ingolstadt gegen SC Bietigheim Steelers. Gegen den Tabellenletzten kassierten die Ingolstädter eine 1:2-Niederlage nach Penaltyschießen.

Der IRC bleibt damit Tabellenzweiter hinter den Münchnern, die Steelers konnten die Rote Laterne abgeben und sich auf den vorletzten Platz der DEL-Tabelle vorschieben.