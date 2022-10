EHC mit Kantersieg nach grandiosem erstem Drittel

Mit fünf Toren im ersten Drittel gegen Ingolstadt hat der EHC München einen überzeugenden Auftritt aufs Eis gelegt und profitiert von einer Niederlage des DEL-Spitzenreiters.

München - Der DEL-Spitzenreiter Fischtown Pinguins Bremerhaven hat nach sechs Siegen in Folge einen kleinen Dämpfer kassiert. Das Überraschungsteam der Deutschen Eishockey Liga (DEL) unterlag am Freitagabend den Straubing Tigers in einer umkämpften Partie nach Verlängerung mit 4:5 (3:2, 1:2, 0:0, 0:1), verteidigte mit 35 Punkten aber die Tabellenführung.

EHC München mit fünf Toren im ersten Drittel

Im Verfolgerduell hielt der EHC München (33) den ERC Ingolstadt nach einem überzeugenden Auftritt auf Distanz. Das Team von Trainer Don Jackson gewann vor allem dank eine bärenstarken ersten Drittels 6:3 (5:0, 1:2, 0:1) schob sich an Bremerhaven heran und beendete zugleich die Fünf-Spiele-Siegesserie des bayerischen Konkurrenten.

Die Adler Mannheim schlugen den starken Aufsteiger Löwen Frankfurt deutlich 5:1 (2:1, 2:0, 1:0) und kletterten mit nun 29 Zählern an Ingolstadt vorbei auf Rang drei. Im Derby bei der Düsseldorfer EG krönten die Kölner Haie ihre Last-Minute-Aufholjagd: Erst durch zwei Tore innerhalb der letzten 25 Sekunden hatte sich der KEC in die Verlängerung gerettet, dort erzielte Jason Bast nach drei Sekunden den goldenen Treffer zum 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)-Endstand.

Die Schwenninger Wild Wings schlugen die Nürnberg Ice Tigers 5:2 (3:0, 1:2, 1:0), den Iserlohn Roosters gelang gegen die Grizzlys Wolfsburg ein 2:1 (2:1, 0:0, 0:0).