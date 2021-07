EHC holt Trainer vom Stanley-Cup-Finalisten

Pierre Allard kommt von den Montréal Canadiens und wird Assistent von Chefcoach Don Jackson.

München - Neuzugang für den EHC Red Bull München. Nein, kein neuer Spieler verstärkt den dreimaligen Meister, der aber in der vergangenen Saison etwas kläglich bereits im Viertelfinale am ERC Inglstadt gescheitert ist, sondern das Trainerteam von Don Jackson bekommt weitere Unterstützung.

Der EHC sicherte sich die Dienste von Pierre Allard, der zuletzt beim Stanley-Cup-Finalisten Montréal Canadiens angestellt war. Der 48-Jährige wird in München als weiterer Co-Trainer neben Steve Walker und Patrick Dallaire fungieren und sich vornehmlich um die Spielerentwicklung kümmern.

Allard, der elf Jahre in der Canadiens-Organisation war, kennt die DEL bereits. In seinem ersten Jahr in Montréal arbeitete der Fitness-Fachmann zudem in beratender Funktion für die Hamburg Freezers und die Eisbären Berlin - der Trainer dort hieß damals Don Jackson. Der Kontakt riss seitdem nie ab.

EHC-Manager Winkler freut sich über Neuzugang Allard

"Mit Pierre konnten wir einen erfahrenen Mann gewinnen, der vieles vereint, was er für seine zukünftige Arbeit bei uns braucht. Er war unser Wunschkandidat und ist somit aus unserer Sicht die perfekte Besetzung für den Bereich Development", sagte Christian Winkler, der Managing Director Sports Red Bull Eishockey: "Seine elf Jahre bei den Canadiens sprechen für sich. In unseren gemeinsamen Gesprächen haben wir zudem gespürt, dass er für diese Aufgabe brennt."

Allard, selber ehemaliger französischer Nationalspieler, meinte: "Als sich die Chance ergeben hat, musste ich sie einfach ergreifen. Ich freue mich riesig darauf, mein Wissen einzubringen und von einem Experten wie Don lernen zu dürfen. Ich sehe München als eine Herausforderung, einen Neuanfang für mich."