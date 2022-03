EHC-Goalie Haukeland im Interview: "Wir gewinnen, das macht vieles leichter"

EHC-Keeper Haukeland über Balancierkünste, Münchner Autofahrer und sein Saisonziel.

Henrik Haukeland während des Spiels zwischen der Düsseldorfer EG und dem EHC München am 23. Februar in Köln.

München - AZ-Interview mit Henrik Haukeland: Der 27-jährige Norweger ist seit zwei Monaten beim EHC Red Bull München und aktuell statistisch der beste Goalie der DEL.

AZ: Herr Haukeland, Sie feiern Heimsiege spektakulär. Sie balancieren für die Fans Ihren Schläger auf der Nase.

HENRIK HAUKELAND: Ja, in Deutschland hatte ich aber noch keine Gelegenheit dazu, weil bislang keine Fans ins Stadion durften, als ich spielte. Und das eine Mal unterlagen wir.

Das sagt Henrik Haukeland über seine spezielle Art des Jubelns

Das kann sich am Freitag im Heimspiel gegen die Fischtown Pinguins (19.30 Uhr, Olympia-Eisstadion) ändern. Wie kam es zu dieser ungewöhnlichen Jubel-Weise?

Das habe ich als Tradition in all meinen Teams zelebriert. Als ich bei den Junioren war, hat man mir gesagt, dass man als Torhüter nach einem Sieg irgendwas zur Feier macht, tanzt oder sowas. Mein damaliger Torwarttrainer hat mich dann auf diese Art gebracht und hat mir gezeigt, wie es geht.

Haukeland: "Ich spiele für ein sehr gutes Team mit sehr guten Mitspielern"

Und, ist das schwer?

Nein, es ist ziemlich leicht.

Leichter als Tanzen?

(lacht) Auf jeden Fall weniger peinlich.

Sind Sie kein Tänzer, wenn Sie in die Disco gehen?

Nein, da halte ich mich eher an die Bar. (lacht)

Haukeland: "Es ist das erste Mal, dass ich in einer Großstadt wohne"

Sie kamen vor zwei Monaten nach München und sind seitdem der beste Torhüter der DEL. Wie haben Sie es geschafft, sich so schnell auf die neue Liga einzustellen?

Ich spiele für ein sehr gutes Team mit sehr guten Mitspielern. Und wir gewinnen die Spiele, das macht vieles leichter. Die Umstellung war nicht so groß. In den europäischen Top-Ligen wird ähnlich gutes Eishockey gespielt.



Sie haben bisher in Nordeuropa gelebt. Woran müssen Sie sich in München noch gewöhnen?

Es ist das erste Mal, dass ich in einer Großstadt wohne.

Die Parkplatzsuche...

Genau. Und ungewohnt ist, dass man sofort angehupt wird, wenn man nicht direkt nach dem Umschalten der Ampel losbraust. Ich komme aus Fredrikstad, einer Kleinstadt im Süden Norwegens, da läuft das anders.

Haukeland schwärmt von seinem Besuch beim 1860-Heimspiel gegen Lautern

Was machen Sie in Norwegen, wenn Sie mal nicht Eishockey spielen?

Ich spiele Tennis und Golf. Und fahre gerne Ski.



Norwegen hat grandiose Skifahrer. Kjetil Jansrud etwa.

Er hört zu Saisonende auf. Er ist in Norwegen eine echte Persönlichkeit.

Eine andere: Erling Haaland, der Stürmerstar von Borussia Dortmund.

Ja. Ich mag Fußball. Am Dienstag war ich bei einem Spiel von 1860.

Lassen Sie uns raten: Ihr Mitspieler Konrad Abeltshauser, ein eingefleischter Sechzger-Anhänger, hat Sie mitgezogen.

So war es. Ich war mal davor bei einem Bayern-Spiel. Er war ein bisschen sauer darüber und sagte: "Jetzt zeige ich dir mal richtigen Fußball." (lacht) Die Fans waren unglaublich. Ich konnte auch nicht glauben, dass das ein Drittligaspiel war.

Bleibt Haukeland beim EHC? "Ich schaue von Tag zu Tag"

Nachdem Sie jetzt schon sehr münchnerische Sachen machen - bleiben Sie, wie es sich viele Fans wünschen, über die Saison hinaus beim EHC?

Bevor ich kam, war ich am falschen Ort und wollte bei einem neuen Klub wieder viel spielen und den Spaß am Eishockey zurückkriegen. Mir gefällt es hier, aber ich habe eine Weile schon nicht mehr mit meinem Agenten gesprochen. Ich schaue von Tag zu Tag.

Sie könnten Diplomat werden.

Haha! Es mag vielleicht langweilig klingen, aber so ist das wirklich.

Dann blicken wir auf diese Saison: Was ist das Ziel?

Mit diesem Team nichts anderes als der ganze Weg - der Titel.