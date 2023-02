EHC gewinnt packendes Derby bei den Nürnberg Ice Tigers

Der EHC Red Bull München ist zurück in der Erfolgsspur. Die Mannschaft von Trainer Don Jackson gewann das Derby bei den Nprnberg Ice Tigers mit 6:3.

München - Drei Siege aus drei Spielen: Das ist die Bilanz des EHC Red Bull München aus den letzten Ligapartien. In einem packenden Derby schlug das Team von Trainer Don Jackson die Nürnberg Ice Tigers mit 6:3. Bester Mann auf Seiten der Münchner war dabei Yasin Ehliz. Der 30-Jährige schnürte vor 7.133 Zuschauern in der Nürnberger Eishalle einen Dreierpack.

Torjäger Ehliz glücklich über Sieg gegen Nürnberg

Kein Wunder also, dass Ehliz nach der Partie sichtlich zufrieden mit der Leistung des EHC war. Der Dreifachtorschütze sagte: "Es war ein hartes Stück Arbeit. Die vielen Strafen haben uns den Rhythmus genommen, am Ende sind wir aber glücklich über die drei Punkte."

Neben dem gebürtigen Bad Tölzer reihten sich Teamkollege Andreas Eder mit zwei Treffern und Maximilian Kastner in die Torschützenliste der Münchner ein.

Eine ähnlich gute Vorstellung will der EHC auch am Dienstag zeigen. Da steht für die Eishackler aus der bayerischen Landeshauptstadt das nächste Derby – diesmal gegen den ERC Ingolstadt – an.