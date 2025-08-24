AZ-Plus

EHC feiert ersten Testspiel-Erfolg: "Ein sehr guter und erkenntnisreicher Tag"

Eine Niederlage, ein Sieg: Der EHC beendet das Red Bulls Salute in Zell am See auf Rang drei.
Florian Weiß |
Der EHC verliert das Testspiel gegen Rögle BK.
Der EHC verliert das Testspiel gegen Rögle BK. © IMAGO/GEPA pictures/ Wolfgang Kofler (www.imago-images.de)
Im vierten Testspiel der Vorbereitung auf die neue DEL-Saison klappte es mit dem ersten Sieg. Nach der 1:4-Niederlage im Halbfinale des Einladungsturniers Red Bulls Salute am Freitag gegen Rögle BK besiegte der EHC Red Bull München am Samstag im Spiel um Platz drei in Zell am See den Schwesterklub aus Salzburg mit 6:2. Zuvor hatte es Testspielpleiten gegen den SC Bern (1:2) und den EV Zug (2:5) gesetzt.

"Wir haben ein sehr gutes erstes Drittel gespielt, was komisch klingen mag, weil wir 1:2 zurücklagen", erklärte Cheftrainer Oliver David: "Aber wir hatten die Kontrolle. Der Mittelabschnitt war ausgeglichener. Salzburg hat heute viele Strafen genommen – und wir haben während des Spiels Lösungen gefunden, daraus Kapital zu schlagen. Es war ein sehr guter und erkenntnisreicher Tag für uns."

Nächstes Testspiel am Freitag gegen Graz

Adam Brooks, Gabriel Fontaine, Tobias Rieder, Jeremy McKenna und Yasin Ehliz (2) trafen gegen Salzburg, das Ehrentor gegen Rögle, das sich mit einem 4:1 über Zug den Turniersieg sicherte, hatte Ryan Murphy erzielt.

Das nächste Testspiel des EHC steigt am kommenden Freitag, dann geht es in Bad Tölz gegen die Graz 99ers (19 Uhr). 

