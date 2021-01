EHC feiert Derbysieg: Klarer Erfolg gegen die Straubing Tigers

Derbysieg für den EHC: Die Münchner setzen sich mit 6:2 gegen die Straubing Tigers durch.

München - Der EHC Red Bull München hat sich im Derby gegen die Straubing Tigers deutlich mit 6:2 (2:1|3:0|1:1) durchgesetzt.

Durch den Sieg bleiben die Münchner an Titelkonkurrent Mannheim dran. Der Ex-Meister belegt aktuell Platz zwei in der Süd-Gruppe und steht nach neun Spielen bei 18 Punkten. Mannheim (18) kann am Mittwochabend gegen die Augsburger Panther nachziehen.

Ein Doppelschlag im ersten Drittel brachte München früh auf die Siegerstraße. Beim zwischenzeitlichen 5:1 erzielte Trevor Parkes (34.) sein zehntes Saisontor und übernahm damit die alleinige Führung in der DEL-Torjägerliste. Torhüter Danny aus den Birken feierte nach mehrmonatiger Verletzungspause sein Comeback. Für Straubing war es die sechste Niederlage im achten Ligaspiel.