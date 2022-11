EHC bezwingt Aufsteiger Frankfurt

Der EHC setzt sich gegen Frankfurt durch und bleibt Tabellenführer in der DEL.

Es war ein zähes Ringen gegen den kecken DEL-Aufsteiger Frankfurt Löwen, doch letztlich hatte der EHC Red Bull München am 24. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga mit 3:2 das bessere Ende für sich.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Das Team von Head Coach Don Jackson untermauerte dank der Tore von Andreas Eder (22.), Daryl Boyle (35.) und Chris DeSousa (53.) seine Tabellenführung. Am Mittwoch reist EHC zu den Iserlohn Roosters und strebt den siebten Ligasieg in Serie an.