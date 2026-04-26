Auf der Saison-Abschlussfeier des EHC Red Bull München werden die Verpflichtungen von Niklas Hede und Lucas Thaler offiziell bestätigt. Beide Wechsel haben besondere Noten, vor allem bei Hede.

Künftig spielt Elis Hede, der hier noch im Trikot der Straubing Tigers trägt, im SAP Garden für den EHC Red Bull München.

Es sollte nicht nur ein tränenreicher Nachmittag werden beim Saisonabschluss des EHC Red Bull München. Dieser Samstag sollte auch einem Blick nach vorn gehören, auf neue Ziele und Chancen – und auf die Ankunft neuer Spieler.

Elis Hede und Lucas Thaler sind die ersten beiden Profis, deren Kommen EHC-Boss Christian Winkler nun bestätigte, da es im Eishockey üblich ist, mit derlei offiziellen Verkündungen bis nach dem Ende der Spielzeit zu warten. Beide kämpfen gerade um ihre Teilnahme am WM-Turnier in der Schweiz (ab 15. Mai) und treffen dabei diese Woche in zwei Testspielen (Donnerstag in Zell am See, Samstag in Garmisch-Partenkirchen) direkt aufeinander, wenn sie denn eingesetzt werden. Der eine, Hede, für Deutschland, der andere, Thaler, für Österreich.

Hede: Rückkehr in den RB-Kosmos und den Klub des Papas

Der 25-jährige Elis Hede hat eine Vergangenheit in der Red-Bull-Organisation, wurde einst in der Akademie in Liefering bei Salzburg ausgebildet. In der DEL hat er sich zuletzt bei den Straubing Tigers zu einem Top-Offensivspieler entwickelt.

Archivbild vom 16. November 2009: Niklas Hede in der Aufstiegssaison 2029/10 im Trikot des EHC München. Seit dessen Abschied war die Nummer 10 nicht mehr vergeben worden. © imago sportfotodienst

Er erhält die Trikotnummer 10, die vormals sein Vater Niklas trug, der nach der Karriere über Jahre die Nachwuchsabteilung leitete. "Wir sind überzeugt, dass sein Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft ist", sagt EHC-Sportdirektor Neville Rautert über den jungen Hede, dem am vergangenen Donnerstag beim 3:1 des DEB-Teams gegen die Slowakei in Kaufbeuren sein erstes Länderspieltor gelang.

Lucas Thaler in Aktion für den EC Red Bull Salzburg während der Playoffs in der ICE Hockey League. © IMAGO/GEPA pictures/ Amir Beganovic

Thaler ist der erste Österreicher im EHC-Trikot

Thaler kommt vom EHC-Schwesterklub aus Salzburg, spielte dort bereits unter Coach Oliver David und wurde mit ihm zweimal Meister, Der 24-Jährige hat bei drei Weltmeisterschaften gespielt und soll den EHC mit seiner Vielseitigkeit verstärken. "Lucas weiß, was ihn in München erwartet. Er ist jung, hochmotiviert, und wir sind überzeugt, dass er bereit ist, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen", sagte Rautert.

Der 53-malige Nationalspieler wird beim EHC die 48 auf dem Trikot tragen.