Für drei Spieler des EHC Red Bull München geht der Traum von der Teilnahme an Olympia 2026 in Erfüllung. Zwei weitere dürfen vorerst mittrainieren, aber an den Spielen nicht teilnehmen.

Während Fabio Wagner (l.) und Mathias Niederberger (2.v.r.) mit zu Olympia nach Mailand fahren dürfen, müssen sich Maximilian Kastner (2.v.l.) und Yasin Ehliz (r.) mit der Rolle als Trainingshelfer begnügen.

Ein Trio des EHC Red Bull München kann sich auf das größte und beste Eishockey-Turnier seit Jahren freuen. Torhüter Mathias Niederberger, Verteidiger Fabio Wagner und Stürmer Tobias Rieder stehen im Olympia-Aufgebot der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft und dürfen sich in Mailand mit den Top-Stars aus der NHL messen.

Am Mittwoch gab Bundestrainer Harold Kreis seine Auswahl von 25 Spielern bekannt, die den Vizeweltmeister von 2023 im Februar in Italien vertreten sollen. Angeführt wird der Kader vom deutschen NHL-Septett mit Superstar Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers an der Spitze. Die EHC-Stürmer Yasin Ehliz und Maximilian Kastner zählen zur sogenannten Trainingsgruppe, die das DEB-Team während der Vorbereitung in Bozen ab dem 31. Januar verstärkt, bevor die Nordamerika-Legionäre bis zum 7. Februar direkt in Mailand eintreffen.

Niederberger und Rieder noch verletzt – Wagner in Topform

Für Niederberger, Wagner und Rieder ist es die jeweils zweite Olympia-Teilnahme, das Münchner Trio stand bereits im DEB-Kader für die Winterspiele in Peking vor vier Jahren. Dort hatte die deutsche Mannschaft enttäuscht und war in der Vorrunde ausgeschieden. Niederberger und Rieder sind aktuell noch verletzt, sollen aber rechtzeitig ihr Comeback geben. Der gebürtige Düsseldorfer Niederberger hatte sich vor seiner Verletzung in starker Form präsentiert, der Landshuter Rieder ebenfalls, er war zwischenzeitlich bester EHC-Torschütze. Wagner, der vor dieser Saison aus Ingolstadt kam, zeigt konstant gute Leistungen und ist ein Anker der EHC-Defensive.

Derzeit noch verletzt, dennoch steht Tobias Rieder im deutschen Olympia-Kader. © Bruno Dietrich

"Es ist immer eine riesige Ehre, für das eigene Land auf dem Eis zu stehen", sagte Niederberger: "Und die Olympischen Spiele sind das bedeutendste Sportevent auf der Welt. Ich freue mich aufgrund meiner italienischen Wurzeln zusätzlich, dass das Turnier in Mailand stattfindet."

Die Spiele 2026 werden zudem etwas anders werden als die vor voer Jahren. "Einmal habe ich es miterleben dürfen, da war es aufgrund der Corona-Pandemie aber nochmal etwas anderes", so Rieder: "Die Saison ist sehr gut gestartet und dann kamen leider die Verletzungen. Umso glücklicher bin ich, trotzdem dabei sein zu dürfen. Bis zum Turnier werde ich wieder zu 100 Prozent fit sein."

Aus dem Team der Silberhelden von 2018 in Pyeongchang sind noch der Ex-Münchner Dominik Kahun (Lausanne HC) und das Müller-Duo Moritz (Kölner Haie) und Jonas (Eisbären Berlin) übrig. Neben Draisaitl setzt Kreis auf die NHL-Legionäre Moritz Seider (Detroit Red Wings), Tim Stützle (Ottawa Senators), Lukas Reichel (Vancouver Canucks), Nico Sturm (Minnesota Wild), Torhüter Philipp Grubauer (Seattle Kraken) und den Ex-EHC-Profi JJ Peterka (Utah Mammoth). Aus Nordamerika stoßen auch die AHL-Profis Wojciech Stachowiak (Syracuse) und Joshua Samanski (Bakersfield) zum Olympia-Team.

Olympia 2026 mit NHL-Stars: DEB-Team nur Außenseiter

Der Kampf um olympisches Edelmetall in Mailand wird im bestbesetzten Turnier seit den Winterspielen 2014 in Sotschi ausgetragen. Damals hatte die Top-Liga NHL zuletzt allen Stars die Teilnahme gestattet. Zwölf Jahre später gibt es die Neuauflage, entsprechend hoch ist nun die Erwartungshaltung. Die deutsche Auswahl ist bei diesem Spektakel nur Außenseiter. Kanada mit seiner Ansammlung an Superstars um Draisaitl Klubkollege Connor McDavid und Sidney Crosby von den Pittsburgh Penguins sowie die USA mit Profis wie den Tkachuk-Brüdern Matthew und Brady oder die Schweden um Victor Hedman und William Nylander gelten als Top-Favoriten auf die Medaillen.

Deutschland startet am 12. Februar in Gruppe C gegen Dänemark (21.10 Uhr) in das Turnier, danach folgen in der Vorrunde die Duelle mit Lettland (14. Februar, 12.10 Uhr) und den USA (15. Februar, 21.10 Uhr). Vor der Abreise nach Mailand absolviert die DEB-Auswahl einen letzten Test am 4. Februar in Bozen gegen Gastgeber Italien.