Doppelpack beim Comeback: Krening entscheidet wildes Derby für den EHC

Philipp Krening feiert nach fast dreimonatiger Verletzungspause ein Traum-Comeback: Mit zwei Treffern führt der 22-Jährige den ersatzgeschwächten EHC Red Bull München zum Derbysieg in Augsburg und verlängert die beeindruckende Erfolgsserie gegen den Rivalen.

Auf einen Schwarzen Freitag hatte der EHC Red Bull München an diesem 13. November keine Lust. Zumal dieser Tag mit guten Nachrichten begonnen hatte, denn Stürmer Philipp Krening erhielt nach fast dreimonatiger Verletzungspause grünes Comeback-Licht. Und das oberbayerisch-schwäbische Derby bei den Augsburger Panthern war ein passender Rahmen für das Saisondebüt des Youngsters, das Krening beim hart erkämpften 5:4 mit zwei Toren krönte.

Die Mannschaft von Trainer Oliver David war aber nicht aller personellen Sorgen ledig, denn Verteidiger Fabio Wagner hatte vom Deutschland Cup eine Verletzung mitgebracht, die ihn bis zu sechs Wochen außer Dienst stellt. Außerdem fehlen weiterhin die Top-Stürmer Dominik Kahun, Chris DeSousa und Torhüter Mathias Niederberger. Diese Ausfallliste machte die Aufgabe im ausverkauften Curt-Frenzel-Stadion noch kniffliger als ohnehin.

"Wir freuen uns auch über jeden, der zurückkommt"

"Ich glaube, dass wir eine gute Tiefe haben im Kader, aber wir freuen uns auch über jeden, der zurückkommt", sagte Tobias Rieder vor dem ersten Bully bei Magentasport und zu einer Partie, in der der Eishockeyclub zunächst Vorteile hatte und nach einem Schuss von Jeremy McKenna (9.) ein Tor nicht anerkannt bekam. Mitten in einer guten EHC-Phase fiel durch Tim Wohlgemuth (12.) aber der erste AEV-Treffer und später erzielte Wohlgemuth (18.) im Powerplay gar das 2:0. Es wurde hitzig, die Gäste verloren ihre Linie. "Es war ein bisschen wild, wir lassen viel zu viel zu", monierte Krening in der Pause.

EHC-Stürmer Philipp Krening (l.) bejubelt sein vorentscheidenes Tor zum 3:4. © IMAGO/HMB Media/Franz Feiner

EHC feiert den neunten Sieg in Folge über Augsburg

Das Mitteldrittel, bisher im Schnitt dieser Saison das beste des EHC, sollte die Wende bringen – und Patrick Hager (22.) leitete sie auf Zuspiel von Veit Oswald ein. Der Kapitän war dann ebenfalls beteiligt, als Lucas Thaler (26.) in Überzahl aus kurzer Entfernung zum 2:2 abstaubte. Davids Team war nun am Drücker, aber Augsburgs Top-Scorer Alexander Blank (30.) nutzte eine Münchner Unaufmerksamkeit sofort. Oswald (36.) glich erneut aus – sehenswert nach einem Pass von Yasin Ehliz und Hager bekam wieder eine Vorlage gutgeschrieben.

Hager hatte seinen Teil getan, aber die Momente des Rückkehrers sollten kommen. In der 49. Minute stand Krening richtig und drückte zum 4:3 ein, das zweite Tor ließ der 22-Jährige ins verwaiste Panther-Gehäuse (59.) folgen. Augsburg kam durch Kyle Wood (60.) nur noch zum 4:5. Der EHC hat nun neunmal in Folge gegen den Rivalen gesiegt und empfängt Krefeld am Sonntag (14 Uhr) als Tabellenvierter.