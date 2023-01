Dominik Bittner soll kommen: Ein Minenarbeiter für den EHC

Nationalverteidiger Dominik Bittner wird wohl kommende Saison in München spielen.

Olympionike: In Dominik Bittner (r., neben DEB-Leitwolf Moritz Müller) kommt ein Nationalspieler zum EHC

München - Der EHC Red Bull München hat sich einen weiteren Nationalspieler geangelt: Vor Monaten schon hatte die AZ über das Interesse des DEL-Tabellenführers an Dominik Bittner (30) von den Grizzlys Wolfsburg berichtet. Wie die Fachzeitschrift "Eishockey News" nun meldete, soll der Wechsel des Verteidigers zum EHC jetzt fix sein.

Dominik Bittner wird Vater

Es ist ein Transfer, der für beide Seiten Sinn ergibt: Die Verteidigung des Teams vom Oberwiesenfeld ist etwas in die Jahre gekommen und hat Bedarf an Verstärkung im besten Alter, noch dazu mit deutschem Pass. Bittner wiederum wird erstmals Papa und soll die Nähe zur Familie in Peißenberg (Landkreis Weilheim-Schongau) suchen.

Beim dortigen Bayernligisten TSV – Beiname "Miners" (dt.: Minenarbeiter), zu Ehren des alten Bergwerkstandortes – begann er mit dem Eishockey. Wie die Kumpel scheut er sich nicht vor harter, ehrlicher Arbeit. Doch Bittner bringt auch gute Allround-Fähigkeiten und die Länderspiel-Erfahrung von zwei Weltmeisterschaften sowie den Olympischen Spielen 2022 mit.

Dominik Bittner war einer der umworbensten Spieler

Er war einer der umworbensten Spieler auf dem DEL-Transfermarkt, neben München hatten nach Spielerberater-Auskunft auch Wolfsburg und die Adler Mannheim Interesse gezeigt, die nun aber auf den deutschen Stellen vor allem auf ihre bewährten Kräfte setzen werden.

Bittner ist nicht der einzige Zugang, der dem aktuellen Meisterschaftsfavoriten schon zugesagt haben soll: Mit dem niederbayerischen Stürmer Nico Krämmer, derzeit noch bei Rivale Mannheim unter Vertrag, hat der EHC einen weiteren Nationalspieler bereits für die kommende Saison verpflichtet.

Wird Vertrag von Daryl Boyl verlängert?

Auch mit Spielern aus dem aktuellen Team wird für die neue Saison verhandelt – der Erfolg ist ja prinzipiell da (wenn man die aktuelle Delle mit vier Pleiten aus fünf Spielen bald überwindet). So hat sich der EHC nach AZ-Informationen mit Defensivveteran Daryl Boyle über eine Vertragsverlängerung ausgetauscht, konkret soll aber noch nichts sein. Offensivverteidiger Jonathon Blum wird zudem eine EHC-Zukunft nachgesagt.

Mehrere weitere Leistungsträger haben noch einen fortlaufenden Vertrag. Ein stabiles Gerüst besteht also.