Blake Wheeler beendet seine Karriere. Damit ist eine Rückkehr zum EHC Red Bull München nun endgültig ausgeschlossen.

Am 28. Mai 2024 hatte er im Trikot der New York Rangers sein 1172. NHL-Spiel bestritten – es sollte sein letztes sein. Blake Wheeler beendet endgültig seine Karriere. "Mehr oder weniger wusste ich schon nach dem letzten Jahr, dass ich fertig bin", sagte Wheeler in einem Interview mit "Jets at Noon": "Ich hatte es nur nicht eilig, eine offizielle Ankündigung zu machen oder so. Aber ja, nach meiner Verletzung (Bänderriss im Knöchel, d.Red.) und der Art und Weise, wie die Dinge letztes Jahr endeten, hatte ich einfach nichts mehr im Tank."

Rückkehr zum EHC zerschlägt sich

Für die Fans des EHC Red Bull München zerschlägt sich damit auch endgültig der (kleine) Traum, der 38-Jährige könnte noch einmal am Oberwiesenfeld auflaufen. Die Erinnerungen an Wheelers gemeinsames Gastspiel mit Paul Stastny in der Saison 2012/13 wirken bis heute nach.

Der EHC-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten über den EHC Red Bull München. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Während des damaligen NHL-Lockouts hatte das Duo im EHC-Trikot die DEL aufgemischt, zusammen mit dem damals 23 Jahre alten Martin Buchwieser eine spektakuläre Angriffsformation gebildet. Wheeler erzielte in 15 Partien für den Eishockeyclub sechs Tore und bereitete 14 weitere vor, Stastny hatte in 13 Spielen sieben Treffer geschossen und elf weitere aufgelegt.