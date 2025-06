Der Sommer-Fahrplan des EHC Red Bull München steht: Alle Vorbereitungsspiele vor dem Start der neuen DEL-Saison sind terminiert.

Der Sommer-Fahrplan des EHC Red Bull München gibt einen ersten Ausblick auf die Vorbereitung zur neuen DEL-Saison, die Mitte September beginnt. Mit einem abwechslungsreichen Programm will das Team optimal in die kommende Spielzeit starten. Insgesamt sind sieben Testspiele geplant, in denen sich das Team von Neu-Coach Oliver David auf die kommende Spielzeit vorbereitet.

Der Auftakt in die Testspiele findet in der Schweiz statt. Der Eishockeyclub trifft im Rahmen des Lehner Cup am 14. August um 19 Uhr auf den mehrfachen Schweizer Meister SC Bern. Zwei Tage später folgt der nächste Schweizer Gegner. Dann wartet am 16. August um 17 Uhr der EV Zug.

Der EHC-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten über den EHC Red Bull München. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt Anmelden

Red Bulls Salute – Einladungsturnier mit großer Tradition

Es folgen eine Woche später bereits die nächsten Spiele. Das internationale Einladungsturnier Red Bulls Salute in Zell am See-Kaprun steigt am 22. und 23. August. Der EHC spielt am 22. August um 19.30 Uhr im Halbfinale gegen den schwedischen Champions-League-Sieger aus 2022 Rögle BK. Am 23. August findet für den EHC dann entweder das Finale oder Spiel um Platz 3 statt. Neben dem schwedischen Team sind zudem der EC Red Bull Salzburg und wieder der EV Zug dabei.

Nach dem Red Bulls Salute steht ein Einzelspiel in Bad Tölz an. Am 29. August um 19 Uhr gastieren in der Hacker-Pschorr-Arena die Moser Medical Graz99ers aus Österreich.

Warrior Cup gegen schottische Mannschaft

Kurz vor dem Start in die neue DEL-Saison nimmt der EHC am Warrior Cup in Kaufbeuren teil. Im Halbfinale treffen die Münchner mit Neuzugang Gabriel Fontaine am 6. September um 13 Uhr auf den Glasgow Clan aus Schottland. Am Tag darauf, am 7. September, steht das Finale oder Spiel um Platz 3 auf dem Programm. Am Warrior Cup nehmen neben dem EHC und Glasgow auch die Nürnberg Ice Tigers sowie der Gastgeber ESV Kaufbeuren aus der DEL2 teil.

Der Sommer-Fahrplan des EHC Red Bull München im Überblick