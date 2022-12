DEL-Rekord in Sicht für den EHC München

Wer den EHC schlagen kann? Gerade wohl vor allem er selbst.

München - Zehn Siege in Folge hat Tabellenführer EHC Red Bull zuletzt eingefahren und zuletzt sogar den ersten Verfolger Adler Mannheim demontiert. Die Liga fragt sich: Wer kann Don Jacksons Mannschaft überhaupt stoppen?

EHC kann neuen Seriensieg-Rekord gegen Düsseldorfer EG aufstellen

Jetzt rückt der Seriensieg-Rekord der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in Sichtweite. Mannheim gewann um die Jahreswende 2001/02 15 Mal in Folge. Der EHC würde mit dieser Marke am zweiten Weihnachtsfeiertag im Derby bei den Augsburger Panthern gleichziehen und am 28. Dezember gegen die Düsseldorfer EG die alleinige Bestmarke aufstellen.

Das kann klappen. Den nominell schwersten Gegner haben Patrick Hager & Co. am heutigen Mittwoch vor der Brust: den Tabellensiebten Kölner Haie (19.30 Uhr, Olympia-Eisstadion). Die weiteren Gegner auf dem Weg zum Rekord - Fischtown Pinguins (derzeit fünf Pleiten in Folge), Bietigheim Steelers (Schlusslicht) und Schwenninger Wild Wings - sind wie Augsburg und Düsseldorf in der unteren Tabellenhälfte angesiedelt.