Blitzstart im Derby: EHC München besiegt Ingolstadt

Die Münchner knacken den ERC und bauen eine Serie aus. "Brutaler Kampfgeist."

München - Status quo dröhnten mit ihrer Torhymne "Rockin' all over the world" schon nach 19 Sekunden aus den Boxen der Olympia-Eishalle. Yasin Ehliz hatte den Puck gerade exakt auf den Schläger von Ben Smith serviert.

Aber wer dachte, der EHC Red Bull München als DEL-Tabellenführer würde im Spitzenspiel gegen den ERC Ingolstadt genauso weitermachen, der sah sich getäuscht.

EHC gewinnt zum siebten Mal in Folge gegen Ingolstadt

Die Donaustädter setzten dem Team von Headcoach Don Jackson, das ohne Kapitän Patrick Hager antrat, gehörig zu. Wojciech Stachowiak (11.) glich aus und als sich der EHC nach den Toren von Ben Street (22.) und Andreas Eder (29.) abzusetzen glaubte, machte Fabio Wagner (47.) das Spiel wieder spannend.

So war es ein Kampf bis in die letzten Sekunden, ehe das knappe 3:2 feststand. "Es war ein gutes Spiel von beiden Seiten", sagte Münchens Maxi Kastner bei Magentasport, "Ingolstadt hat brutalen Kampfgeist gezeigt." Das oberbayerische Derby aber zum siebten Mal in Folge verloren.