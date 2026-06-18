Mit Trevor Carrick holt der EHC Red Bull München einen Führungsspieler, der nicht nur die Abwehr stabilisieren, sondern auch das Team einen soll. Der Kanadier gilt als ehrgeiziger Charakterkopf .

Wenn man sich anschaut, was in Nordamerika über Trevor Carrick so gedacht und gesagt wird, dann kommt man zum Schluss: Es könnte eine ziemlich gute Idee des EHC Red Bull München gewesen sein, den 31 Jahre alten Kanadier über den Großen Teich zu lotsen. "Er hat großes Talent dafür, ein Team zusammenzuschweißen. Er ist ein ausgewiesener Gewinner, nach wie vor extrem ehrgeizig und will stets an seine Grenzen gehen, um sich noch weiter zu verbessern." Das sagte Geordie Kinnear über die neueste Verteidiger-Neuerwerbung am Oberwiesenfeld.

Carrick: "Ich versuche, mit meiner Arbeitseinstellung den Standard zu setzen.

Kinnear war Carricks Cheftrainer bei den Charlotte Checkers in der American Hockey League (AHL), dort parkt der zweimalige Stanley-Cup-Champion Florida Panthers seine Talente und Ergänzungsspieler, auf die dann im Fall der Fälle zurückgegriffen werden kann. Und Carrick wurde bei den Checkers zum Kapitän der Saison 2025/26 ernannt. Wie der Bruder des NHL-Profis Sam Carrick sich selbst sieht? "Ich versuche, mit meiner Arbeitseinstellung den Standard zu setzen. Ich bin nicht der lauteste Kerl, aber ich gehe mit gutem Beispiel voran."

Spieler mit solchen Charakterzügen werden nachweislich geschätzt beim Eishockeyclub, der mit Carrick den Plan weiter vorantreibt, sich in der Spitze zu verbessern. Denn an der Breite wurde in der vergangenen Spielzeit schon durchaus erfolgreich gearbeitet. Cheftrainer Oliver David unterstreicht das, wenn er Carrick als "Führungsspieler mit hoher Professionalität und dem Charakter, den wir in unserer Mannschaft haben wollen" bezeichnet. "Wir", ergänzt Sportdirektor Neville Rautert, "sind überzeugt, dass er mit seiner Persönlichkeit und seiner Spielweise sehr gut zu unserer Mannschaft passt."

Neville Rautert (l.) und Christian Winkler basteln einen vielversprechenden Kader für die neue DEL-Saison. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Diese Mannschaft hat inzwischen ein Gesicht bekommen. Auf dem Papier sieht das, was EHC-Boss Christian Winkler, Rautert und David zusammengestellt haben, vielversprechend aus. Nach dem fünften Zugang dieses Sommers sind erst einmal keine Lücken im Kader mehr zu erkennen und man darf davon ausgehen, dass der viermaligen DEL-Meister sich jetzt gewappnet sieht für den nächsten Titelanlauf ab Mitte September.

Neuer EHC-Kader: Carrick könnte der fehlende Baustein sein

In der Abwehr wurden die Abgänge von Konrad Abeltshauser (Frankfurt), Phillip Sinn (San José/NHL), Dillon Heatherington (wohl Karriereende) und Alberts Smits (NHL oder Finnland) mit Carrick und dem Deutsch-Tschechen Lukas Klok (Kloten/Schweiz) aufgefangen, dazu sollen die Youngster Rio Kaiser und Moritz Warnecke näher heranrücken und die dauerhafte Umschulung von Maximilian Kastner steht auch weiterhin im Raum.

Im Sturm verließen Adam Brooks (Salzburg), Gabriel Fontaine (Berlin), Nikolaus "Klausi" Heigl (Nürnberg) und Vadim Schreiner (Schwenningen) den Klub, dafür gab es die begeistert aufgenommene Rückkehr von Dominik Kahun (Lausanne/Schweiz) sowie die Verpflichtungen von Elis Hede (Straubing) und des Österreichers Lucas Thaler (Salzburg). Im Tor nahm Youngster Max Bolle den Kaderplatz von Simon Wolf (Schwenningen) ein.

Alles sieht nach einem stimmigen Gebilde aus – und Carrick könnte der fehlende Baustein gewesen sein. "Trevor bringt genau die Eigenschaften mit, nach denen wir für unsere Defensive gesucht haben", findet Rautert.