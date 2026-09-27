Ausgerechnet bei der Rückkehr von Abeltshauser: EHC München kassiert erste Saisonpleite

Der EHC Red Bull München verliert mit 1:4 gegen die Löwen Frankfurt um Konrad Abeltshauser.

Zum ersten Mal lief Konrad Abeltshauser gegen seine alten Kollegen im alten Wohnzimmer auf, wurde von den Fans des EHC Red Bull München natürlich gefeiert – und nahm mit den Löwen Frankfurt direkt alle drei Zähler aus dem SAP Garden mit. Das 1:4 ist die erste Heimniederlage für den Eishockeyclub in der neuen DEL-Saison.

Kastner: "Das Problem war, dass wir einfach keine Tore gemacht haben"

"Die Anfangsphasen waren wir relativ gut", meinte Maximilian Kastner nach der Partie vor 10.036 Zuschauer: "Das Problem war, dass wir einfach keine Tore gemacht haben." Und weiter: "Im Großen und Ganzen war es okay, aber wir müssen über 60 Minuten unser Spiel spielen. Wir haben gesehen, was passiert, wenn wir es nicht machen. Bitter."

Niederlage vor heimischer Kulisse: Der EHC Red Bull München muss sich mit 1:4 Frankfurt geschlagen geben. © IMAGO

Taro Hirose (22.) hatte die Hausherren im Mitteldrittel nach nur 65 Sekunden in Führung gebracht, Timo Kose (25.) und Cameron Beace (35.) drehten die Partie noch vor der zweiten Pause. Im Schlussabschnitt stemmt sich der EHC gegen die Pleite, dann machten Anthony Romano per Penalty und erneut Brace (beide 59.) den Deckel drauf.