Auf Toboggan und Teufelsrad: EHC-Cracks stellen neues Wiesn-Trikot vor

Da hat sich der EHC Red Bull etwas Besonderes ausgedacht: Um das neue Wiesn-Trikot vorzustellen, hat der Klub seine Spieler auf das Oktoberfest geschickt – und zwar in voller Arbeitskleidung.

Schick und spaßig: Die EHC-Stars in ihren neuen Wiesen-Trikots unterwegs auf der Theresienwiese und beim Foto-Stopp am Königsplatz.

8 Schick und spaßig: Die EHC-Stars in ihren neuen Wiesen-Trikots unterwegs auf der Theresienwiese und beim Foto-Stopp am Königsplatz.

Schick und spaßig: Die EHC-Stars in ihren neuen Wiesen-Trikots unterwegs auf der Theresienwiese und beim Foto-Stopp am Königsplatz.

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Schick und spaßig: Die EHC-Stars in ihren neuen Wiesen-Trikots unterwegs auf der Theresienwiese und beim Foto-Stopp am Königsplatz.

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Schick und spaßig: Die EHC-Stars in ihren neuen Wiesen-Trikots unterwegs auf der Theresienwiese und beim Foto-Stopp am Königsplatz.

City-Press/oh 8 Schick und spaßig: Die EHC-Stars in ihren neuen Wiesen-Trikots unterwegs auf der Theresienwiese und beim Foto-Stopp am Königsplatz.

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Schick und spaßig: Die EHC-Stars in ihren neuen Wiesen-Trikots unterwegs auf der Theresienwiese und beim Foto-Stopp am Königsplatz.

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Schick und spaßig: Die EHC-Stars in ihren neuen Wiesen-Trikots unterwegs auf der Theresienwiese und beim Foto-Stopp am Königsplatz.

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Da staunten die Wiesn-Besucher ganz bestimmt nicht schlecht, als ihnen beim Oktoberfest der EHC Red Bull München begegnete – in voller Eishockey-Montur. Der viermalige DEL-Meister machte dort Werbeaufnahmen für sein diesjähriges Wiesn-Trikot und ließ sich dafür einiges einfallen. Die Eishackler mussten ihr Geschick auf dem Teufelsrad unter Beweis stellen oder das Gleichgewicht auf dem Toboggan halten. Hat dort schon mal jemand einen Eishockey-Goalie wie Mathias Niederberger in kompletter Ausrüstung auf dem Förderband gesehen?

Nun ja, es war jedenfalls eine PR-Maßnahme der anderen Art. Wichtiger ist, was am Freitag beim Gastspiel in Bremerhaven (19.30 Uhr/Magentasport) auf dem Eis passiert. Nach einem Auftaktwochenende mit drei Punkten und einem insgesamt recht positiven Gesamteindruck, muss der EHC am Thema Chancenauswertung arbeiten. Denn der verschwenderische Umgang kostete in Wolfsburg (3:4 n.V.) den Sieg. "Wir müssen auch mal ein dreckiges Tor schießen", sagte Veit Oswald danach, ehe er auf der Wiesn lachend vom Teufelsrad flog.

Die Bilder vom Wiesn-Besuch der EHC-Stars sehen Sie in der Fotostrecke oben!