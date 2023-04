Assistenztrainer Walker verlässt Eishockey-Meister München

Der EHC Red Bull München muss ab sofort ohne Assistenztrainer Steve Walker planen. Wie der deutsche Eishockey-Meister am Mittwoch mitteilte, verlässt Walker die Münchner auf eigenen Wunsch. Der Kanadier wolle sich beruflich verändern. Wohin es für den 50-Jährigen geht, ließ der EHC offen.

Walker war in der bayerischen Landeshauptstadt vier Jahre lang an der Seite von Coach Don Jackson und gewann am Sonntag mit den Münchnern den Meistertitel. "Steve und das gesamte Trainerteam haben den Weg für unsere vierte Meisterschaft entscheidend mit geebnet", sagte Münchens Sportdirektor Christian Winkler.

Walker und Jackson kannten sich schon aus gemeinsamen Zeiten bei den Eisbären Berlin. Von 2000 bis 2011 war Walker in Berlin als Spieler aktiv und gewann dort fünf Meistertitel, drei davon unter dem damaligen Trainer Jackson.

Weiter unklar ist, ob Jackson in München bleibt. Die Zukunft des erfolgreichsten Trainers in der Geschichte der Deutschen Eishockey Liga soll sich in den kommenden Tagen entscheiden. Der 66 Jahre alte US-Amerikaner gewann am Sonntag seine vierte Meisterschaft mit dem EHC, mit den Eisbären hatte er zuvor fünf Titel geholt.