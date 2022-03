4:0 gegen Ingolstadt: Siegesserie des EHC München hält

Es läuft für den EHC: Seit Mitte Februar haben die Münchner zehn Partien absolviert und davon neun gewonnen. Auch der EHC Ingolstadt war am Abend beim 4:0 leichte Beute. Schon am Mittwoch geht es in Straubing weiter.

15. März 2022 - 22:41 Uhr | AZ

Die Schiedsrichter hatten während des oberbayerischen Derbys alle Hände voll zu tun. © imago images/kolbert-press

München - Der EHC Red Bull München hat das oberbayerische Derby gegen den ERC Ingolstadt klar mit 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) für sich entschieden und seine aktuell gute Form bestätigt. EHC-Kapitän Hager kehrt zurück und trifft gleich Nach den Siegen gegen Augsburg, Schwenningen und Mannheim war es bereits der vierte Münchner Erfolg hintereinander in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Bei der Rückkehr von Kapitän Patrick Hager - er hatte seine Zwei-Spiele-Sperre abgesessen - sorgten ausgerechnet Hager (27.), Maximilian Daubner (31.), Jonathon Blum (48.) und und Maximilian Kastner (59.) für die Tore vor 1.641 Zuschauern im Olympia-Eissportzentrum. Am Mittwoch wartet Straubing auf den EHC München Der EHC München bleibt mit 87 Punkten Tabellendritter - und muss gleich am Mittwoch (16. März, 19.30 Uhr) wieder ran. Dann gastiert die Mannschaft von Trainer Don Jackson bei den Straubing Tigers. 5:2-Erfolg gegen Mannheim: EHC mit souveränem Sieg im Spitzenspiel An der Tabellenspitze riss nach drei Siegen in drei aufeinanderfolgenden Auswärtsspielen die Erfolgsserie von Meister Eisbären Berlin. Bei den Augsburger Panthern musste sich der Branchenprimus mit 2:3 (0:2, 1:0, 1:1) geschlagen geben, liegt aber weiter klar vor den Grizzlys Wolfsburg, die bei einem Spiel weniger zwei Zähler mehr auf dem Konto haben als der EHC.