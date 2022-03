3:2! EHC Red Bull München ringt Nürnberg im Penaltyschießen nieder

Der EHC Red Bull München gewinnt gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 3:2 nach Penaltyschießen. Nur Gogulla bleibt im Shootout cool und sichert den Bullen den Sieg.

München – Dieser Sieg ist wichtig! Der EHC Red Bull München hat sich mit dem 3:2 gegen die Nürnberg Ice Tigers am Mittwochabend das Heimrecht im Viertelfinale der Playoffs gesichert. Aufatmen konnten die Münchner erst nach dem Penaltyschießen, in dem alle Schützen scheiterten, bis auf Philip Gogulla, dessen Siegtreffer gleichzeitig sein 250. in der DEL war.

EHC München gegen Nürnberg erst 0:2 zurück

In der regulären Spielzeit hatte zunächst vieles für eine Pleite vor 1.854 Zuschauern am Oberwiesenfeld gesprochen. Andrew Bodnarchuk (22.) und Tyler Sheehy (37.) brachten die Ice Tigers mit 2:0 in Führung. Erst im letzten Drittel zogen die Münchner an und kamen mit einem Doppelschlag durch Zack Redmond (42.) und Frederik Tiffels (44.) in die Partie zurück.

In der Münchner Druckphase hielt der Nürnberger Keeper Niklas Treutle mehrfach stark, Sheehy traf nur die Latte (47.) und so ging es in die torlose Overtime. Matchwinner Gogulla nach der Partie: "Das war verdammt harte Arbeit heute, wir haben aber einen Weg gefunden und am Ende gewonnen."