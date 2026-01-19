Durant verdrängt Nowitzki von Rang sechs der NBA-Bestenliste

Dirk Nowitzki ist in der NBA-Bestenliste einen Platz zurückgefallen - weil Kevin Durant Sekunden vor Schluss die Nerven behält. Danach gratuliert der Deutsche.

Houston

Kevin Durant ist in der Bestenliste der NBA-Scorer an Dirk Nowitzki vorbeigezogen und hat den deutschen Rekordhalter auf Rang sieben verdrängt. 15,2 Sekunden vor dem Ende der Partie gegen die New Orleans Pelicans übertraf Durant Nowitzki mit einem verwandelten Freiwurf und kommt nach den insgesamt 18 Zählern beim 119:110 der Houston Rockets nun auf 31.562 Punkte. Nowitzki verbuchte in seiner Karriere 31.560 Punkte.

"Da oben zu stehen mit Dirk, jemand, zu dem ich aufgeschaut habe, den ich angehimmelt habe und gegen den ich angetreten bin - wir hatten einige großartige Schlachten. Er hat mich und meine Karriere immer unterstützt. Mit einer Legende wie ihm da oben zu stehen ist einfach verrückt", sagte Durant. Auf Rang fünf steht Michael Jordan, der 32.292 Zähler erzielte. An der Spitze steht LeBron James mit mehr als 42.700 Punkten.

Nowitzki war auf den Meilenstein Durants vorbereitet und nach Spielende mit einer Videobotschaft auf den Monitoren der Arena in Houston zu sehen, in der er Durant gratulierte. "Es ist unglaublich, seine Karriere zu verfolgen", sagte Nowitzki und meinte, Durant solle noch ein paar weitere Plätze klettern. "Dass er sich die Zeit nimmt und mir diese Nachricht aufnimmt, zeigt, wie bescheiden er ist", sagte Durant. Der inzwischen 47 Jahre alte Ex-Profi Nowitzki war in London und beobachtete dort das zweite Duell der Orlando Magic mit den Memphis Grizzlies in Europa.

Magic verzichten auf Moritz Wagner

Im Gegensatz zum Comeback-Sieg in Berlin am Donnerstag musste sich Orlando dieses Mal geschlagen geben. Beim 109:126 kam Franz Wagner auf 14 Punkte, Tristan da Silva verbuchte 4 Zähler. Weltmeister Moritz Wagner kam gar nicht zum Einsatz - eine Vorsichtsmaßnahme. Für die Grizzlies war Ja Morant mit 24 Punkten der erfolgreichste Werfer.