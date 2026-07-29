Dreimal das Kreuzband: Snowboarder Höflich beendet Karriere

Der Einzug ins Olympia-Finale 2022 wird Andre Höflich in Erinnerung bleiben. Mit erst 28 Jahren tritt der verletzungsgeplagte Halfpipe-Athlet nun ab.

Nach drei Kreuzbandverletzungen beendet Freestyle-Snowboarder Andre Höflich seine Karriere. Der Halfpipe-Athlet vom SC Kempten wird nun Trainer. Wie Snowboard Germany mitteilte, wird der 28-Jährige Coach für körperliche Leistungsfähigkeit bei der Bundeswehr in Sonthofen.

Der Allgäuer Höflich wurde immer wieder von schweren Verletzungen zurückgeworfen. Mit dem Einzug ins olympische Finale von Peking 2022 und zwei Weltcup-Podestplätzen stach er unter den deutschen Snowboardern heraus.

"Andre ist ein großer Sportler, dessen Karriere leider immer wieder von schweren Verletzungen geprägt ist. Umso bemerkenswerter ist die Konsequenz, mit der er sich jedes Mal zurück arbeitet und nie den Glauben an sich verliert. Dafür verdient er größten Respekt", sagte Sportdirektor Andreas Scheid.