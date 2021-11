Drei neue Corona-Fälle bei Eishockey-Team Straubing Tigers

Die Straubing Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben an diesem Wochenende insgesamt fünf Corona-Fälle vermeldet. Verteidiger Benedikt Kohl und eine Person aus dem Betreuerstab wurden positiv auf das Coronavirus getestet, wie der Verein am Samstag einen Tag vor der DEL-Partie gegen den ERC Ingolstadt mitteilte. Am Sonntag kamen aus dem Mannschaftskreis David Elsner, Mike Connolly und Kael Mouillierat hinzu. Zuvor war auch Kapitän Sandro Schönberger positiv auf das Virus getestet worden. Die betreffenden Personen wurden den Angaben zufolge von der Mannschaft getrennt, sie sind in häuslicher Isolation.

28. November 2021 - 11:34 Uhr | dpa

Ein Arzt macht einen Abstrich für einen Corona-Test. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

