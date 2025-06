Das Nations-League-Finale in der Münchner Fußball-Arena zwischen Portugal und Spanien ist vom Tod eines Fans überschattet worden.

Plötzlich wurde es auf der Haupttribüne der Allianz Arena still. Journalisten und Fans standen auf und wandten ihren Blick vom Spiel ab. Und das in einer packenden Verlängerung im Finale der Nations League zwischen Portugal und Spanien. Ordner, Polizisten und Notärzte rannten in den Block. Schockierte Augenzeugen riefen weitere Rettungskräfte herbei.

Minuten der Ungewissheit. Ein Zuschauer aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen war kurz zuvor gegen 23 Uhr aus dem Mittelrang etwa acht Meter auf eine Treppe im Unterrang gefallen. Mit einer Plane als Sichtschutz deckten die Einsatzkräfte den Unfallort ab, an dem der Mann um sein Leben kämpfte. Ein Sprecher des Bayerischen Roten Kreuzes erklärte am Montag, der Fan sei „sofort reanimationspflichtig gewesen”.

Auch nach dem Abpfiff – Portugal gewann das Duell gegen Spanien mit 5:3 im Elfmeterschießen – war lange unklar, ob der Fan seinen Sturz überlebt hatte. Der Block wurde komplett gesperrt und die Journalisten mussten über einen Außenabgang in die Mixed-Zone gehen.

Bayerischer Fan stürzt bei Nations-League-Finale in den Tod

Während Cristiano Ronaldo und Bayern-Flirt Rafael Leão in der Kabine feierten, kam die traurige Nachricht: Ein Sprecher der UEFA teilte mit, dass der Mann trotz des bestmöglichen Einsatzes der Rettungskräfte um 0:06 Uhr verstorben sei.

Wie es zu dem Horror-Sturz über die Brüstung kommen konnte, blieb zunächst ungeklärt. Um 1:45 Uhr erklärte ein Polizeisprecher im Presseraum der Arena, man gehe von einem Unfall aus.

Mittlerweile haben die Beamten Videos aus dem Stadion gesichtet und sehen bis dato keinen Grund, von einem Fremdverschulden auszugehen. Die Ermittlungen dauern jedoch an. Zeugen werden weiterhin befragt und eine Obduktion soll unter anderem Gewissheit darüber bringen, ob womöglich Alkohol im Spiel war.

Trainer nach tödlichem Unfall in Allianz Arena bestürzt

Übrigens: Die Spieler bekamen von dem schrecklichen Szenario auf der Tribüne lange Zeit nichts mit. Erst kurz vor den Pressekonferenzen erreichte die tragische Nachricht die Protagonisten. „Wir trauern um den verstorbenen Fan. Das ist eine extrem traurige Nachricht“, sagte Portugals Nationaltrainer Roberto Martínez.

Auch Spanien-Coach Luis de la Fuente gedachte dem Anhänger nach der bitteren Niederlage seiner Mannschaft. „Bevor wir mit den Fragen loslegen, möchte ich mein Beileid aussprechen, weil heute ein Fan auf den Zuschauerrängen gestorben ist. Mein Beileid an die Familie“, so der 63-Jährige zu Beginn der Pressekonferenz.

Am Pfingstmontag äußerte sich dann auch der DFB zum Vorfall. „Wir sind in Gedanken bei den Angehörigen und Freunden des Fußball-Fans, der im Rahmen des Nations League Finals in München gestern ums Leben gekommen ist“, schrieb der Verband in den Sozialen Medien: „Dieser Vorfall macht uns unfassbar traurig.“